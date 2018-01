Tremor de 4 graus atinge Nova Délhi Um tremor de 4 graus de magnitude na escala Richter atingiu hoje de manhã a capital indiana, Nova Délhi. Ainda não há informações sobre vítimas ou danos causados pelo tremor. De acordo com informações do departamento meteorológico indiano, o epicentro do terremoto foi localizado em Chakri Dadri, no Estado de Haryana, a cerca de 90 quilômetros de Nova Délhi. No mês passado, a Índia foi atingida pelo pior terremoto dos últimos 50 anos. O tremor, de 7,9 graus de magnitude na escala Richter, devastou o Estado de Gujarat matando cerca de 25 mil pessoas.