Tremor de 5,1 graus atinge ilha de Mindanao Um terremoto de 5,1 graus de intensidade na escala Richter atingiu a ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, sem que as autoridades locais tenham informado sobre danos humanos ou materiais. O Serviço Geológico dos Estados Unidos informou que o epicentro do terremoto foi a 116 quilômetros de profundidade e a 170 quilômetros de Davao, a maior cidade de Mindanao. Filipinas fica no Anel de Fogo do Pacífico, uma região que registra milhares de tremores anuais e uma grande atividade vulcânica.