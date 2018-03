Tremor de 5,3 graus atinge o oeste da China

Um terremoto de 5,3 graus na escala Richter sacudiu nesta quinta-feira, 17, a região de Tanggula, na província noroeste de Qinghai, sem deixar vítimas, informou a agência de notícias Xinhua. O tremor foi registrado às 6h58 (19h58 de Brasília de quarta-feira). Na China, os terremotos são muito comuns, sobretudo no oeste do país, dado o atrito entre a placa tectônica da Índia e a euroasiática. No entanto, muitas vezes esses tremores não causam danos, já que vastas regiões do oeste da China são desabitadas, especialmente as das altas montanhas no Tibete e as desérticas em Xinjiang.