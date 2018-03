Tremor de 5,3 graus sacode região central das Filipinas

Um terremoto de 5,3 graus de magnitude na escala aberta de Richter sacudiu neste domingo a região central do arquipélago das Filipinas, sem que as autoridades do país asiático tenham informado sobre vítimas ou danos materiais. O Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas disse que o terremoto aconteceu às 4h04 hora local deste domingo (17 horas de Brasília do sábado) a cerca de 105 quilômetros de Manila e a 104 quilômetros de profundidade. O diretor do instituto, Renado Solidum, declarou à rádio "dzRH" que a origem do tremor foi tectônico.