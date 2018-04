Tremor de 5,6 graus atinge o norte do Chile

Um terremoto com a magnitude de 5,6 graus atingiu a região Norte do Chile na manhã deste sábado, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (US Geological Survey - USGS, na sigla em inglês), órgão de vigilância geológica daquele país. Não há notícias de feridos ou de danos materiais graves até o momento.

O epicentro do tremor, que foi registrado à 1h50 no horário local (3h50 no horário de Brasília), ocorreu em uma região de montanhas, a cerca de 96 quilômetros do sudoeste da cidade de Copiapó. A magnitude de 5,6 graus foi registrada pela Escala de Magnitude de Momento (MMS), padrão usado por sismólogos para medir a força dos terremotos em termos de energia liberada pela área de ruptura da falha geológica.