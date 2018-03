Tremor de 5,7 graus sacode Pacífico Sul

Um tremor de 5,7 graus na escala aberta de Richter sacudiu o Pacífico Sul, na região das Ilhas Fiji. Não há vítimas ou danos a infra-estruturas. O terremoto teve seu epicentro localizado a cerca de 180 quilômetros de Lambasa, na ilha fijiana de Vanua Levu, e a uma profundidade de 604 quilômetros, segundo dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Não houve um alerta de tsunami. Em abril do ano passado, um maremoto originou ondas gigantes nas vizinhas Ilhas Salomão, causando 52 mortes e milhares de deslocados. O arquipélago das Ilhas Fiji, formado por mais de 300 ilhas e ilhotas, é sacudido regularmente por tremores, a maioria de baixa magnitude, por estar situado no chamado "cinto de fogo do Pacífico", onde acontece a maioria dos tremores do planeta.