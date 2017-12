Tremor de 5,9 graus estremece nordeste do Japão Um forte terremoto de 5,9 graus na escala Richter estremeceu, às 13h37 (2h37, hora de Brasília) desta sexta-feira, o nordeste do Japão, sem que as autoridades tenham informado sobre vítimas pessoais ou danos materiais consideráveis. De acordo com o Serviço Meteorológico do Japão, não houve alerta de tsunami, ou ondas gigantes. As autoridades sismológicas nipônicas indicaram que o terremoto aconteceu a 30 quilômetros de profundidade sob o mar e a 80 quilômetros do litoral de Ibaraki.