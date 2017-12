Tremor de 5,9 graus na escala Richter atinge a Nova Zelândia Um tremor de 5,9 graus de magnitude na escala aberta de Richter atingiu a maior parte da Ilha do Sul da Nova Zelândia sem causar vítimas ou danos materiais, afirma a emissora local "NewstalkZB". O Instituto de Ciências Geológicas e Nucleares indicou que o tremor aconteceu às 16h29 (01h29 em Brasília) e que seu epicentro foi localizado 30 quilômetros ao leste de Murchison e 10 quilômetros ao oeste de St Arnaud, na Ilha do Sul. Com uma profundeza de 100 quilômetros, o movimento foi sentido também na cidade de Christchurch e na parte sul da Ilha do Norte. O território da Nova Zelândia é atravessado do sudoeste ao nordeste por uma falha geológica que marca o encontro subterrâneo da placa do Pacífico, que pressiona desde o sudeste, com a placa da Austrália, que empurra desde o noroeste. Os choques de ambas as placas produzem cerca 14 mil tremores ao ano, embora apenas entre 100 e 150 sejam perceptíveis, segundo o Instituto de Ciências Geológicas e Nucleares.