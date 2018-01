Tremor de 5 graus atinge região de Lisboa Um terremoto de 5 graus na escala aberta de Richter sacudiu na madrugada desta terça-feira a região de Lisboa, sem causar danos materiais ou pessoais, informou hoje o Instituto Nacional de Meteorologia (IM). A entidade assinalou que o tremor aconteceu à 1h09 (23h09, horário de Brasília) e que teve seu epicentro no Oceano Atlântico, cerca de 470 quilômetros ao oeste do Cabo São Vicente, no extremo sudoeste de Portugal. O IM explicou que o movimento de hoje foi uma réplica do de ontem na mesma área, que chegou a 5,1 na escala Richter e afetou a região de Lisboa.