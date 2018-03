Tremor de 6,2 graus em Taiwan não causa vítimas Um terremoto de 6,2 graus na escala Richter foi registrado sudeste de Taiwan, mas não há notícias de vítimas nem de danos materiais, segundo o Escritório Meteorológico Central de Taiwan. O observatório de Hong Kong tinha informado anteriormente que a intensidade era de 5,8 graus, com o epicentro cerca de 20 quilômetros ao leste da cidade de Taitung (250 quilômetros ao sudeste de Taipé). O terremoto aconteceu às 6h42 (19h42 de sábado em Brasília) e foi seguido por vários outros de menor intensidade. Taiwan fica numa região freqüentemente sujeita a abalos, muitos deles chegando a mais de 5 graus na escala Richter. No dia 1 de abril, um tremor de 6,4 graus causou pequenos danos a edifícios, mercados e comércios. O terremoto mais devastador da ilha foi o de 21 de setembro de 1999, com 7,6 graus na escala Richter, que causou a morte de 2.400 pessoas.