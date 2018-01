Tremor de 6,4 graus atinge oeste do Japão Um terremoto de 6,4 graus de magnitude na escala Richter atingiu neste sábado o oeste do Japão, de acordo com informações da Agência de Meteorologia japonesa. Ainda não há informações sobre vítimas ou danos materiais causados pelo tremor. A cidade de Hiroshima, a cerca de 687 quilômetros de Tóquio, foi uma das cidades atingidas. Vários edifícios comercias sentiram o tremor. Por medida de segurança, a energia foi interrompida, assim como o serviço telefônico. A intensidade do tremor rompeu tubos de canalização de água nas ruas prejudicando o trânsito no centro da cidade. A agência meteorológica afastou qualquer possibilidade de ocorrência de ?tsumani?, ondas gigantes que se formam no mar e avançam em direção ao continente, uma situação comum em casos de terremotos dessa magnitude. Em outubro do ano passado, um terremoto de 7,3 graus de magnitude destruiu uma área rural em Tottori, no sudoeste de Tóquio, deixando cerca de 120 pessoas feridas e abalando a estrutura de pelo menos 2 mil casas.