Tremor de 6,9 graus atinge Ilhas Salomão

O tremor aconteceu cerca de 160 quilômetros ao sul de Honiara, capital das Ilhas Salomão, a uma profundidade de 80 quilômetros, segundo o Instituto de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos. O Centro de Alerta Tsunami do Pacífico afirmou não haver previsão de nenhuma onda gigante, em decorrência do terremoto. "Nós não tivemos nenhuma informação sobre danos", informou Lote Yates, diretor do Escritório Nacional de Gestão de Desastres, de Honiara.

O tremor foi amplamente sentido na capital e "bastante assustador", acrescentou Yates. "Durou um minuto ou dois", segundo ele.

As Ilhas Salomão são um país composto por quase mil ilhas, que se encontram no "Anel de Fogo" - um arco de terremotos e zonas vulcânicas que se estende pelo Pacífico. As informações são da Associated Press.