Tremor de 6,9 graus sacode Ilhas Salomão

SIDNEY - Um terremoto de 6,9 graus na escala Richter sacudiu neste sábado as Ilhas Salomão, no Pacífico Sul, sem que as autoridades tenham informações de vítimas ou danos materiais.

O epicentro do sismo foi localizado a 81 quilometros de produndidade, a 77 quilômetros ao oeste da ilha de Kira Kira e a 171 quilômetros ao sudeste de Honiara, a capital, indicou o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que vigia a atividade sismica mundial.

As Ilhas Salomão, situadas ao leste de Papua Nova Guine, estão localizadas sobre o "Anel de Fogo" do Pacífico, uma área de grande atividade sísmica vulcânica que registra a cada ano cerca de 7 mil tremores, a maioria moderados.

Em abril de 2007, um terremoto de 8,1 graus na escala Richter gerou um tsunami matando 30 pessoas e arrasou parte da cidade de Gizo neste mesmo arquipélago.