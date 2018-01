Tremor de magnitude 5,3 sacode Japão após terremoto Um tremor com magnitude preliminar de 5,3 sacudiu a costa oeste do centro do Japão na manhã de segunda-feira (horário local), um dia depois de um forte terremoto ter matado uma pessoa e ferido quase 200 na mesma área, informou a Agência de Meteorologia. No domingo, o terremoto de magnitude 6,9, que atingiu o Japão às 9h42 (horário local), demoliu casas, causou deslizamentos de terras e cortou o abastecimento de água a milhares de moradias. Cerca de 2.600 pessoas passaram a noite em abrigos depois que 58 casas foram destruídas e 455 ficaram seriamente danificadas pelo terremoto de domingo, disseram autoridades e a mídia. O tremor pós-terremoto de 5,3 atingiu o Japão às 7h16 (horário local) de segunda-feira, e autoridades alertaram que mais tremores poderão ocorrer. Nenhum alerta de tsunami foi emitido.