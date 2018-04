Tremor de magnitude 5,8 atinge norte da ilha de Sumatra Um terremoto com magnitude 5,8 atingiu a província de Aceh, no extremo norte da Ilha de Sumatra, no oeste da Indonésia, informou o serviço de Pesquisa Geológica dos EUA (USGS). O tremor ocorreu às 18h24 locais (9h24 de Brasília) com epicentro em Simeulue. Um segundo tremor com magnitude 5 atingiu a área 13 minutos depois, informou a agência de notícia chinesa Xinhua. As informações são da Dow Jones.