Tremor de magnitude 5,9 sacode Ilhas Salomão

O Serviço Geológico dos EUA disse que o tremor ocorreu nas Ilhas Santa Cruz por volta das 3h43 (em Brasília), cerca de 93 quilômetros a sudoeste de Lata.

"Não há nada para se preocupar", disse sismólogo David Jepsen, da Geoscience Australia, após o mais recente terremoto, acrescentando que a agência estima uma magnitude de 6,0. "As pessoas nas ilhas teriam percebido uma pequena sacudida."

As Ilhas Salomão fazem parte do "Anel de Fogo", uma zona de atividade tectônica ao redor do Pacífico, que está sujeita a frequentes terremotos e erupções vulcânicas. As informações são da Dow Jones.