Tremor de magnitude 8,5 atinge o Japão

Atualizado às 11h26

Um forte terremoto, de magnitude 8,5, atingiu o Japão neste sábado, 30. O tremor teve como centro uma região próxima às ilhas japonesas de Ogasawara, no sul do país, e foi sentido na região de Tóquio, mas aparentemente o dano foi mínimo. Segundo as autoridades, não houve tsunami e não há feridos ou danos graves reportados até o momento.

A emissora japonesa NHK mostrou imagens de edifícios balançando dramaticamente no centro de Tóquio, mas ressaltou que não há relatos iniciais de danos ou ferimentos por causa do tremor.

No início desta semana, Tóquio já havia sentido um terremoto forte. Neste sábado, prédios balançaram e alguns serviços de trem foram interrompidos por segurança. Cerca de 400 casas ao norte da capital ficaram sem ernergia.

A agência meteorológica não emitiu um alerta de tsunami em razão da localização do tremor. Em março de 2011, um terremoto de magnitude 9 abalou o Japão e desencadeou um tsunami que matou mais de 18.500 pessoas e devastou grande parte da costa do Pacífico norte.