Tremor de terra atinge centro da Colômbia Um tremor de terra de 5,6 graus de magnitude na escala Ritcher sacudiu este sábado a região oriental e o centro do país, sem registro até o momento de vítimas, nem danos materiais, segundo informações da Rede Sismológica Nacional. As pessoas correram para as ruas em várias cidades e povoados colombianos. O abalo sísmico teve seu epicentro perto do município de La Uribe, a cerca de 200 quilômetros de Bogotá. Segundo a Rede Sismológica Nacional, o tremor ocorreu às 18h56 hora locais, numa extensão de uns 30 quilômetros, atingindo várias cidades do centro do país. O tremor foi sentido levemente também em Bogotá, atemorizando os moradores dos andares mais altos dos edifícios. O último terremoto ocorrido na Colômbia, em 1999, deixou mais de mil mortos, 4 mil feridos e causou grandes danos materiais à cidade de Armenia.