Tremor de terra atinge Tóquio Um terremoto que atingiu 5,1 graus na escala Richter estremeceu, na madrugada desta sexta-feira, a cidade de Tóquio. O tremor foi sentido mais fortemente no bairro de Kanto, nas cercanias da capital japonesa. Ainda não se sabe se houve vítimas ou danos materais causados pelo sismo. As informações são da Agência Meteorológica Nacional do Japão. O tremor aconteceu exatamente às 06h02 locais (18h02 do dia anterior, em Brasília) e o epicentro foi localizado ao norte da capital e a 60 quilômetros de profundidade.