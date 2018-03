Tremor deixa 1,4 milhão de chineses na miséria

O terremoto que atingiu a China em 12 de maio jogou na pobreza absoluta 1,4 milhão de camponeses, com a destruição de suas casas e da infra-estrutura básica das 4 mil vilas rurais onde vivem, todas em locais de difícil acesso nas montanhas de Sichuan e das províncias vizinhas de Gansu e Shaanxi. "Em muitos locais, as difíceis conquistas de redução da pobreza das duas últimas décadas desapareceram em segundos", disse ao jornal oficial China Daily Fan Xiaojian, do grupo de combate à pobreza do Conselho de Estado, o gabinete chinês. "A destruição é tão grande que muitos camponeses voltaram a viver na pobreza." Segundo ele, antes do terremoto, a Província de Sichuan já tinha 2 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. O governo de Pequim estima que terá de investir US$ 1,76 bilhão nos próximos três anos para recuperar essas 4 mil vilas localizadas em áreas remotas e garantir o atendimento das necessidades básicas dos agricultores. Na avaliação de Xu Hui, do mesmo grupo de combate à pobreza, cada vila precisa em média de US$ 440 mil para reconstruir moradias e a infra-estrutura básica. O mais violento terremoto a atingir o país em 32 anos afetou diretamente 10 milhões de pessoas, deixou 4,8 milhões de desabrigados e cerca de 80 mil mortos. No total, 47 mil vilas rurais foram atingidas, mas nem todas estão em locais de difícil acesso nem foram totalmente destruídas. A partir do próximo mês, segundo Xu Hui, será lançado um plano de recuperação das vilas rurais. Muitos dos camponeses que perderam suas casas são trabalhadores migrantes em outras províncias chinesas e voltaram a Sichuan depois do terremoto, para reencontrar suas famílias ou enterrar seus mortos. Agora, o governo pretende que esses migrantes trabalhem na reconstrução das casas da região. Apesar de serem considerados camponeses, esses trabalhadores migram para as cidades em busca de emprego na construção civil e em fábricas, onde podem ganhar mais do que na agricultura. Como o governo restringe a movimentação da população no país, esses migrantes normalmente deixam a família na zona rural. O esforço realizado pela China nas últimas décadas para reduzir a pobreza é considerado um dos mais bem-sucedidos do mundo. Na avaliação do Banco Mundial, cerca de 400 milhões de pessoas deixaram de viver abaixo da linha da pobreza no país, principalmente por causa do crescimento econômico anual médio de 9,6% dos últimos 30 anos.