Tremor é registrado no norte do Paquistão e Afeganistão Um terremoto moderado sacudiu o norte do Paquistão e do Afeganistão na madrugada deste domingo. Até o momento não haviam sido registrados danos. O tremor de terra aconteceu por voltas das 4h20 (horário local), disse o meteorologista do governo paquistanês Qamar Zaman Chaudhry.