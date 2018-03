Tremor é sentido no Chile e Argentina Um forte tremor atingiu esta manhã uma ampla região do Chile, atravessou a Cordilheira dos Andes e foi sentido em várias áreas na Argentina, inclusive em Buenos Aires. O sismo da magnitude de 6,7 a 7 graus na escala Richter teve seu epicentro na província chilena de Coquimbo, perto da fronteira com a Argentina. Segundo as agências internacionais, o tremor causou danos materiais e não havia registro de vítimas até o momento.