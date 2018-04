Tremor e tsunami mataram ao menos 108 na Indonésia Ao menos 108 pessoas morreram e cerca de 500 estão desaparecidas na Indonésia, após um terremoto e um tsunami atingirem a costa oeste do país, de acordo com informações do parlamentar Hendri Dori Satoko, em entrevista a uma emissora de TV local nesta terça-feira. Ao citar dados do centro de gerenciamento de crises da Indonésia, Satoko informou também que há 502 desaparecidos.