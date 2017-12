Tremor em Taiwan mata dois e danifica cabos submarinos Duas pessoas morreram e pelo menos 42 ficaram feridas após três prédios terem desabado por causa dos tremores que sacudiram o sul de Taiwan, nesta terça-feira. Os dois mortos ficaram presos em uma fábrica de móveis na cidade de Hengchun, onde oito pessoas, incluindo quatro crianças, estiveram enclausuradas, informou um comunicado do Corpo de Bombeiros. Apesar de um alerta de tsunami não ter se concretizado, o terremoto danificou pelo menos seis cabos de comunicação subaquáticos. Filipinas, Indonésia, Cingapura, Coréia do Sul e Tailândia são alguns dos países do que registraram problemas de comunicações nesta quarta-feira. Em Jacarta, os servidores de Internet e seus usuários também foram prejudicados com o corte dos serviços e com a lentidão das conexões. No início desta quarta-feira, o serviço de telefonia da capital indonésia funcionava bem. Em Cingapura, milhares de pessoas apresentaram reivindicações às companhias, pois ficaram sem conexão à Internet. No entanto, os escritórios governamentais e o aeroporto do país não foram afetados. De acordo com a agência meteorológica dos EUA, a magnitude do maior tremor registrado foi de 7,1. O terremoto atingiu a costa sul da ilha às 20h26 desta terça-feira, no segundo aniversário da tsunami que deixou mais de 230 mil pessoas mortas ou desaparecidas na Ásia.