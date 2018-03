Tremor leve afeta quatro cidades no sul do Chile Um tremor de intensidade moderada afetou hoje quatro cidades no sul do Chile, sem registro de feridos ou danos materiais. Segundo relatório do Escritório Nacional de Emergência (Onemi), o tremor foi sentido às 8h11 (9h11 de Brasília) e sua intensidade oscilou entre dois e três graus da escala internacional de Mercalli, de um a 12. O tremor registrou três graus em Talca e dois graus nas cidades de Curicó, Linares e Parra, situadas cerca de 230 quilômetros ao sul de Santiago. Ontem, outro sismo de intensidade entre três e quatro graus afetou várias localidades do norte do Chile.