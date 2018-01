Tremor moderado sacode o centro da Itália Um terremoto moderado sacudiu a região central da Itália, mas não há registros imediatos de vítimas ou danos materiais, disseram fontes do governo. O tremor, de magnitude 3,9, atingiu a região de Molise, a mesma que foi afetada por um poderoso sismo no ano passado, que deixou 29 mortos, entre eles 26 crianças que pereceram no colapso de uma escola.