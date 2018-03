Tremor na Califórnia fez trabalhadores deixarem prédios Equipes de resgate da Califórnia ainda não têm informações sobre danos, pessoas feridas ou mortas em decorrência do forte tremor que atingiu o sul da Califórnia nesta manhã. Dez tremores secundários ocorreram nos doze minutos seguintes, dentre eles três com magnitude estimada em 3,8 graus. O terremoto começou às 11h42 da manhã, horário local, balançando edifícios no centro de Los Angeles por vários segundos e fazendo com que trabalhadores de escritórios saíssem depressa de vários edifícios comerciais. O porta-voz do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, Brian Humphrey, disse que não há informações sobre prejuízos ou vítimas na cidade. O Condado de San Bernardino, onde ocorreu o epicentro do sismo, também não tem ainda informações sobre danos e vítimas. A sismóloga Kate Hutton, do escritório do Centro de Geologia dos EUA, em Pasadena, disse que o terremoto deve ter quebrado vidraças, "mas provavelmente não causou danos estruturais." O terremoto foi sentido com força de Los Angeles a San Diego, e sentido com menor intensidade em Las Vegas (Estado de Nevada). As primeiras informações do Centro de Geologia dos Estados Unidos indicavam que o sismo teve magnitude de 5.8 graus na Escala de Richter, mas elas foram corrigidas mais tarde e agora os geólogos afirmam que a magnitude foi de 5.4 graus. O epicentro foi localizado a 47 quilômetros ao sudeste do centro de Los Angeles, perto de Chino Hills. A Califórnia é uma das regiões do mundo mais sujeitas a terremotos. Existem mais de 300 falhas geológicas no Estado, que está acima de duas placas tectônicas, a do Pacífico e a do platô norte-americano. O último terremoto devastador a atingir a Califórnia foi o de Northridge, que em 1994 foi sentido com força no Vale de San Fernando. O terremoto teve magnitude de 6.7 graus, matou 72 pessoas, feriu mais de 9 mil e causou prejuízos de US$ 25 bilhões na área metropolitana de Los Angeles.