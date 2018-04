Tremor na China faz presidente encurtar visita ao Brasil O presidente da China, Hu Jintao, irá encurtar sua visita ao Brasil, durante o encontro de líderes dos dois países, mais a Rússia e Índia, na cúpula do grupo chamado Bric. Além disso, Hu provavelmente cancelará as visitas anteriormente planejadas na Venezuela e no Chile, informou hoje um alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores chinês.