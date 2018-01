Tremores atingem Japão e outras ilhas do Pacífico Uma série de terremotos atingiu ilhas do Pacífico na madrugada deste domingo, 25, incluindo um tremor de 7.1 pontos na escala Richter na costa oeste da maior ilha do Japão, Honshu. Segundo a agência Reuters, pelo menos uma pessoa morreu e 160 ficaram feridas. Mais de 1.300 pessoas foram para abrigos após o desabamento de 44 casas e outras 200 casas ficaram seriamente danificadas. Tremor chegou a ser sentido na capital, Tóquio. Um alerta de tsunami foi divulgado por um curto período de tempo na área de Ishikawa. O maior dos terremotos, de 7.2 pontos, atingiu as proximidades da ilha de Vanuatu, no sul do Oceano Pacífico, às 11h40 no horário local (21h40 na hora de Brasília), seguido por um tremor menor 28 minutos depois. O epicentro dos dois tremores estava a 335 quilômetros ao sudeste da capital da ilha, Port Vila. Japão O terremoto que atingiu o Japão aconteceu às 9h42 (21h42, na hora de Brasília), com o epicentro a 300 quilômetros noroeste de Tóquio. A agência meteorológica japonesa registrou outros tremores menores ao longo do dia, incluindo um de 5.3 pontos às 18h15 (6h15 em Brasília). Imagens veiculadas pela TV mostraram prédios de Ishikawa balançando violentamente por cerca de 30 segundos e a televisão pública japonesa, NHK reportou que vários prédios desabaram. Uma mulher de 52 anos morreu em Wajima, uma vila de pescadores e resort no oeste da península. Ela foi atingida por uma lanterna de pedra que desabou em seu jardim, segundo relatos de testemunhas. Muitos dos feridos também foram atingidos por estilhaços e entulho. ?Eu não conseguia ficar de pé, foi realmente horrível?, disse uma mulher de Wajima ao canal NHK. Atividade sísmica Cerca de mil moradores da cidade tiveram que ser evacuados e levados para abrigos temporários. Tropas do governo foram enviadas à região para ajudar na limpeza e desobstrução. Wajima está sob alerta de novos tremores. Terremotos são comuns no Japão, que fica localizado em uma das áreas de maior atividade sísmica do mundo. Em outubro de 2004, um terremoto de 6.8 pontos atingiu Niigata, no norte do país, matando 65 pessoas e ferindo mais de três mil. Em 1995, mais de 6,4 mil pessoas morreram no terremoto de Kobe, que atingiu 7.2 pontos na escala Richter. Texto atualizado às 12h34