Tremores atingem Papua Nova Guiné e Tonga Dois terremotos, com magnitude de 6,2 e 6,7 graus na escala Richter, atingiram hoje Papua Nova Guiné e Tonga, respectivamente, no Pacífico sul. Abalos aconteceram um dia depois de outro tremor, de 6,2 graus, causar pelo menos 3.500 mortes na vizinha Indonésia. Por enquanto, não há informações de vítimas nem de "tsunamis" (ondas gigantes). A agência geológica dos Estados Unidos informou que o primeiro abalo ocorreu à 0h12 (de Brasília), 605 quilômetros a nordeste de Port Moresby, capital de Papua Nova Guiné, e a 39,2 quilômetros de profundidade. A zona atingida foi o norte da ilha de Nova Bretanha. O abalo sísmico em Tonga aconteceu 24 minutos mais tarde, a cerca de 145 quilômetros de Nukualofa, a capital do país, a 50,2 quilômetros de profundidade. A série de terremotos acontece um mês depois de as nações banhadas pelo Pacífico testarem com sucesso um sistema de alarmes de "tsunamis", em num exercício com participação da Unesco.