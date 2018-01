Tremores de terra no Peru e Chile. Só susto, sem vítimas Um tremor de cinco graus de magnitude abalou, hoje, a região sudeste peruano, assustando os moradores, mas sem causar vítimas nem prejuízos, segundo informou o Instituto Geofísico do Peru (IGP). O epicentro do sismo ocorreu às 11 horas (10 horas de Brasília) e localizou-se no Oceano Pacífico, a 46 quilômetros de profundidade e uma distância de 126 quilômetros a sudoeste de Tacna, cidade próxima à fronteira com o Chile. No Peru, segundo o IGP, o tremor foi sentido em Tacna e no porto de Ilo, com uma intensidade de 4 graus na escala Mercalli e de 3 graus na cidade de Arequipa e no povoado de Tarata. No Chile, a região afetada foi uma vasta zona do norte do país. O diretor do Escritório Nacional de Emergência, Alberto Maturana, informou que o terremoto foi sentido principalmente em Arica, no extremo norte, onde teve uma intensidade de 4 a 5 graus. O abalo foi percebido também no porto de Tocopillla, a cerca de 650 quilômetros ao sul do Arica, mas com uma intensidade bem menor: de graus na escala Mercali.