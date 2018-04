Trens alemães batem de frente; 10 morrem

Pelos menos 10 pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas numa batida de frente entre dois trens - um de carga e outro de passageiros - próximo ao vilarejo de Hordorf, na Alemanha. Autoridades locais informaram ontem que o número de mortos pode aumentar, pois, segundo a polícia, 18 vítimas foram internadas em estado grave. As composições se chocaram em meio a um nevoeiro.

O acidente ocorreu às 22h30 do sábado, próximo à capital da Saxônia-Anhalt. Segundo as investigações, o trem de passageiros levava cerca de 50 pessoas a bordo e viajava a 100 km/h. No sentido oposto, o trem de carga vinha a 80 km/h.

As causas exatas, até ontem, não haviam sido apontadas. O administrador da região, Wolfgang Boehmer, disse que, provavelmente, um dos maquinistas não percebeu alguma sinalização que o mandasse parar sua composição. A possibilidade de uma falha técnica não foi descartada.

"A batida foi muito forte. O trem de passageiros foi catapultado dos trilhos", explicou o policial Armin Friedrich, comandante das operações de resgate. Cerca de 200 homens foram enviados para as buscas no local do acidente. Equipes de paramédicos passaram a noite e a madrugada transportando os feridos a unidades de saúde.

O trem de passageiros percorria uma linha local entre a capital da Saxônia-Anhalt, Magdenburg, e a cidade de Halberstadt. A outra composição estava carregada com carbonato de cálcio. Esse foi o pior acidente ferroviário ocorrido na Alemanha desde 2006, quando um monotrilho atingiu um veículo de manutenção em uma área de testes e 23 pessoas morreram.

PARA LEMBRAR

Em 1998, 101 morreram em acidente

O pior acidente ferroviário da Alemanha ocorreu no Estado da Baixa-Saxônia, em 1998. Ao todo, 101 pessoas morreram e outras 88 pessoas ficaram feridas quando um trem de alta velocidade que percorria a linha entre Munich e Hamburgo descarrilou a 200 km/h. Até então, o pior acidente ferroviário do país havia ocorrido em 1971, quando 46 pessoas morreram em uma batida entre duas combinações.