Trens colidem na Espanha; há mortos Um trem de passageiros com 87 pessoas a bordo se chocou com um comboio de carga na Espanha, causando um número ainda não determinado de mortes, informa a estatal RENFE. Diversos vagões do trem de passageiros pegaram fogo depois da colisão, nas proximidades de Chinchilla, na província de Albacete, informou a empresa. Um funcionário público não-identificado disse a uma rádio espanhola que havia cerca de 25 feridos, e corpos presos nos destroços em chamas. Um hospital móvel foi montado no local do acidente. A polícia pediu à população local que não saísse de casa e fechasse as janelas, pois acredita-se que o trem de carga transportava ácido sulfúrico. A RENFE informa que, embora o trem tivesse transportado produtos tóxicos numa viagem anterior, ele estava vazio na colisão.