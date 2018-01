Trens de Paris a Londres retardados devido à ameaça falsa Um trecho ferroviário operado pela companhia Eurostar foi interditado nesta quinta-feira depois de uma ameaça de bomba mais tarde interpretada pelas autoridades locais como uma piada de mau gosto. A polícia recebeu um telefonema anônimo sobre a ameaça e, logo em seguida, um pacote suspeito foi encontrado perto de uma linha de alta velocidade ao norte de Paris, informou a companhia ferroviária francesa SNCF. O pacote continha apenas um tubo de oxigênio e a administração local avisou que as autoridades não estavam preocupadas. Os trens da Eurostar entre Paris e Londres sofreram atrasos devido ao alerta, mas nenhuma viagem foi cancelada, informou a companhia nesta quinta-feira. Os passageiros foram aconselhados a despachar as bagagens para seguir viagem. A linha afetada também é utilizada por trens de alta velocidade que ligam a França à Bélgica. O tubo de oxigênio estudado pelos especialistas em bombas da polícia continha a inscrição "AZF - Não toque". O governo regional qualificou a ameaça como piada de mau gosto em um momento no qual a segurança foi reforçada no território francês. Nas últimas semanas, entretanto, autoridades federais francesas vêm recebendo ameaças de um grupo extremista até então desconhecido autodenominado AZF. O grupo alega ter enterrado nove bombas junto à extensa malha ferroviária francesa e ameaça explodi-las a não ser que o governo pague milhões em dólares e euros. Em 21 de fevereiro, informações fornecidas pelo grupo levaram à descoberta de um artefato explosivo enterrado junto aos trilhos de uma linha nos arredores de Limoges, região central da França.