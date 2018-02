Trens explodem após colisão em estação na Coréia do Norte Milhares de pessoas podem ter morrido ou encontrarem-se feridas em consequência da colisão entre dois trens que carregavam petróleo e gás de petróleo liquefeito, com consequente explosão em uma estação de trem na Coréia do Norte. A explosão ocorreu nove horas após o líder Kim Jong II ter passado pela estação, na volta de uma visita à China, informou a imprensa sul-coreana. O número de mortos ou feridos pode ter chegado a 3 mil, de acordo com uma TV a cabo da Coréia da Sul.