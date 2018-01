Três alpinistas morrem nos Alpes italianos Três alpinistas, ainda não-identificados, morreram hoje quando escalavam uma face do monte Pania della Croce, nos Alpes Apuanos, no norte da Itália, informou a equipe de resgate alpina. O acidente aconteceu no início da tarde próximo ao refúgio Mosceta, em Alta Versilia. Os três alpinistas subiam pela montanha quando, provavelmente devido ao gelo, se soltaram e caíram por várias centenas de metros. Imediatamente, uma equipe do Socorro Alpino se dirigiu ao local, mas só pôde registrar a morte dos três. Devido ao mau tempo, os helicópteros não podem se aproximar e os corpos ainda não foram recuperados. O acidente aconteceu no mesmo local onde, em dezembro, um alpinista alemão morreu. Hoje, na mesma região, houve mais dois acidentes. Um alemão e um italiano se feriram ao despencar de uma face do monte.