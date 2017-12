Três americanas desaparecem em território palestino Forças de segurança palestinas informam que estão em andamento buscas por três cidadãs americanas que desapareceram na cidade de Nablus. As autoridades não disseram se as mulheres foram seqüestradas, nem forneceram nomes ou idades, mas informam que elas foram vistas, pela última vez, tirando fotografias perto do campo de refugiados de Balata. No passado, diversos estrangeiros foram feitos reféns por grupos extremistas palestinos, mas geralmente acabavam libertados, ilesos, após poucas horas.