Três americanos morrem no 1º dia de Iraque independente Uma bomba atingiu um comboio de militares americanos, matando três fuzileiros navais um dia depois do fim formal da ocupação do Iraque pela coalizão liderada pelos EUA. O ataque foi o primeiro atentado fatal contra soldados americanos depois da transferência de soberania para um governo provisório iraquiano. Dois fuzileiros também ficaram feridos na explosão. Também nesta terça-feira, homens armados abriram fogo contra uma patrulha americana no distrito de Azimiya, em Bagdá. O Ministério do Interior iraquiano disse que um civil foi morto em Azimiya. A despeito do fim formal da ocupação, cerca de 160.000 soldados estrangeiros - na maioria, americanos - continuam no país para fornecer segurança e treinar tropas iraquianas.