Três americanos são detidos no Afeganistão Segundo uma rede de televisão do Catar, cinco pessoas foram presas, neste Sábado, próximo à fronteira do Irã com o Afeganistão, pelas forças de segurança do Afeganistão. Entre os presos estão três americanos das forças especiais americanas e dois afegãos, ambos com cidadania americana. Eles portavam armas modernas e mapas com a localização de alguns esconderijos da Al-Qaeda, a organização terrorista criada por Osama bin Laden, o principal suspeito dos ataques terroristas de 11 de setembro contra os Estados Unidos. Eles serão interrogados pelas autoridades do Afeganistão e em breve será divulgada a identidade dos capturados.