Três atentados com explosivos atingem Cali, na Colômbia Três bombas foram lançadas contra patrulhas da polícia e um ônibus em Cali, a principal cidade do oeste da Colômbia, sem causar vítimas, informou o coronel Mario Gutiérrez, comandante da polícia local. "Todos os atentados ocorreram num lapso de 60 minutos" em diferentes partes da cidade, disse à Associated Press o coronel Gutiérrez, que afirmou não poder estabelecer de imediato quem são os autores da onda terrorista. Os ataques foram registrados num momento em que a guerrilha tenta recuperar seu poder com assaltos a rodovias e atentados com carros-bomba. Também hoje, o governador de Meta, Edilberto Castro, escapou ileso de um atentado a bomba atribuído pela polícia às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).