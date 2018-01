Três bombas deixam dezenas de feridos na Índia Três bombas explodiram nesta quarta-feira e deixaram 39 feridos em Ahmadabad, a principal cidade do Estado indiano de Gujarat, onde a violência entre hindus e muçulmanos já custou a vida de aproximadamente mil pessoas, informaram autoridades. O comissário de polícia de Ahmadabad, R.K. Kashik, disse que as explosões, ocorridas em intervalos de minutos, foram uma tentativa de reviver a violência religiosa que vem castigando o Estado já há três meses. Segundo Kashik, outras duas bombas com cronômetros, escondidas em lancheiras de metal, foram descobertas em dois ônibus e desativadas pela polícia. Mas durante a operação, três policiais ficaram gravemente feridos quando uma terceira lancheira explodiu, enquanto eles tentavam desativá-la. As explosões ocorreram um dia depois que 11 hindus, que supostamente teriam participado do assasinato de 92 muçulmanos, foram detidos e acusados.