Três bombas explodem em caixas de correio nos EUA Três pequenas bombas explodiram em caixas de correio na região norte do Condado de Spokane, no Estado norte-americano de Washington (noroeste do país). Segundo Dennis Larson, inspetor do Serviço Postal dos EUA na região, ninguém saiu ferido e acredita-se que as bombas fossem apenas um trote. Larson acrescentou que os incidentes de hoje não parecem tão sérios como os do começo da semana no Meio-Oeste dos EUA.