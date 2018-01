Três bombas explodem em lanchonetes americanas no Líbano Três bombas de baixo poder destrutivo explodiram na manhã de hoje em frente a três lanchonetes pertencentes a redes norte-americanas no Líbano, causando danos, mas sem deixar feridos, informou a polícia local. A primeira bomba, com 0,5 kg de TNT, explodiu às 4h30 locais e danificou uma escada de metal que leva a um restaurante da cadeia Pizza Hut em Jounieh, cidade costeira situada 20 quilômetros ao norte de Beirute. Meia hora depois, um artefato similar ao primeiro explodiu num restaurante chamado Winners, também em Jounieh, informaram policiais, sob condição de anonimato. A bomba destruiu a entrada do restaurante. Uma terceira bomba explodiu numa loja da rede Pizza Hut em Trípoli, no norte do país, também às 4h30 locais. As janelas foram estilhaçadas pelo deslocamento de ar e cadeiras de mesas foram destruídas, disseram policiais. Os três restaurantes estavam fechados no momento das explosões. Fontes policiais recusaram-se a especular sobre qual seria a motivação para tais ações. Entretanto, propriedades norte-americanas já foram alvo de ataques no passado, devido ao apoio dos Estados Unidos a Israel no conflito com os palestinos. A simpatia pela causa palestina é altíssima no Líbano.