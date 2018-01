Três bombas explodem em Santiago Três atentados com artefatos explosivos, perpetrados, segundo a polícia, por grupos contrários à XV Cúpula do Grupo do Rio, ocorreram em Santiago e na cidade de La Serena, a 420 quilômetros ao norte da capital chilena. Ninguém ficou ferido. Um dos dispositivos foi detonado à meia-noite em frente a uma agência do Banco Santiago, na periferia sul de Santiago, provocando danos leves na construção. Quase simultaneamente, uma bomba de ruído explodiu no interior de um restaurante da rede norte-americana McDonald´s, localizado em pleno centro da cidade. A explosão provocou alarme e preocupação entre os clientes e motivou a imediata ação do Grupo de Operações Especiais da Polícia. Na cidade de La Serena, uma explosão causou danos estruturais em um posto de iluminação e a destruição de um muro próximo. A detonação ocorreu nas imediações do centro estudantil da Universidade de La Serena.