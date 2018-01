Três bombas explodem na Cidade do México Três bombas foram detonadas e outras duas foram desativadas em frente a agências do banco Banamex na Cidade do México, nesta quinta-feira. Algumas janelas foram destruídas e, segundo a rede de TV Azteca uma pessoa ficou levemente ferida em função das explosões. De acordo com a TV Azteca, um grupo conhecido como Forças Armadas Revolucionárias Populares (Farp) assumiu a autoria das explosões. Os rebeldes ligaram para emissoras de rádio, TV e para jornais mexicanos, e, segundo eles, colocaram outras bombas na Embaixada da Itália e no prédio do Senado Federal.