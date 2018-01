Três brasileiros são resgatados em ilha do Caribe atingida pelo furacão Maria

Três brasileiros foram resgatados nesta sexta-feira, 22, em Dominica, ilha caribenha atingida pelo furacão Maria.

A retirada dos turistas foram feitas com o auxílio do governo da Venezuela, que enviou um helicóptero militar para traslado seguro dos brasileiros até a ilha Santa Lúcia, também no Caribe, segundo o Itamaraty.

“ O Brasil lamenta as perdas de vidas e os danos causados pelo furacão e se solidariza com as vítimas e seus familiares, com o povo e o governo de Dominica”, disse a chancelaria brasileira em nota.

A operação foi coordenada no Brasil pela área consular do Ministério das Relações Exteriores, juntamente com a embaixada do Brasil em Santa Lúcia.