Três caminhoneiros jordanianos são libertados no Iraque Três caminhoneiros jordanianos que haviam sido seqüestrados no Iraque na semana passada voltaram para casa hoje, depois de terem sido soltos, informa um repreesentante do governo da Jordânia. Atta Abdullah Yacoub, Jamal Hassan Abed Shneik e Mahmoud Ahmed Abu-Zaytoon atravessaram a fronteira pouco depois do amanhecer. Os três faziam parte de um grupo de sete motoristas jordanianos atacado por rebeldes nas proximidades da cidade de Faluja. Os jordanianos já haviam deixado a carga no Iraque e voltavam para casa no momento do seqüestro.