Três carros-bomba explodem no Iraque; pelo menos 15 mortos Três carros-bomba foram detonados nas cidades iraquianos de Bakuba e Mosul nesta terça-feira, deixando pelo menos 15 mortos, entre eles um soldado norte-americano. Outras 126 ficaram feridas nos atentados. O primeiro veículo ? um Mitsubishi ? foi detonado a 10 metros do portão principal da base de al-Faris, 48 km ao norte de Badgá, ocupada por soldados da I Divisão de Infantaria do exército dos EUA de uma base norte-americana no norte do Iraque. Era o horário de maior tráfego no local. Pelo menos quatro iraquianos e um soldado dos EUA morreram. Outros 16 iraquianos e 10 soldados norte-americanos ficaram feridos. Ambulâncias, veículos militares e da polícia do Iraque levaram as vítimas para um hospital militar. Os outros dois carros-bomba explodiram em Mosul, 360 km a noroeste de Bagdá, provocando a morte de 10 pessoas e ferindo outras 100. A primeira detonação ocorreu por volta das 9h15 (hora local), perto de um prédio do governo e de uma escola. Pedaços de corpos ficaram espalhados por todos os lados e outros nove carros se incendiaram. O segundo atentado ocorreu 45 minutos depois, perto de uma base de operações da coalizão. Ainda não há informações sobre feridos nesse último ataque.