Três civis americanos são mortos a tiros no Iraque Três civis americanos que trabalhavam para as forças de ocupação do Iraque foram mortos e dois ficaram feridos num ataque a tiros na cidade iraquiana de Mossul (norte do Iraque), informaram militares. O ataque aconteceu horas depois de um soldado americano ter sido gravemente ferido num ataque a faca ocorrido dentro da "zona verde", o complexo que abriga o comando das forças dos EUA em Bagdá. Durante o fim de semana, sete soldados americanos foram mortos e pelo menos 16 ficaram feridos em ataques da resistência iraquiana. Os EUA agora contabilizam 564 militares mortos no Iraque desde o começo da invasão do país, em 20 de março de 2003; 425 dessas mortes aconteceram depois de 1º de maio, quando o presidente George W. Bush declaro u os combates encerrados. Ao todo, a coalizão que invadiu e ocupa o Iraque já conta 665 militares mortos desde o início da guerra.