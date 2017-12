Três corpos decapitados e carro-bomba em Mossul Três corpos decapitados foram encontrados ao longo dos últimos dois dias na região de Mossul, cidade do norte do Iraque, informa o legista de um hospital. Dois cadáveres são de iraquianos e o terceiro continua sem identificação, disse Riad Mohammed, do Hospital Al-Jomhuria. Ainda em Mossul, quatro soldados americanos ficaram feridos na explosão de um carro-bomba. Três civis iraquianos morreram na mesma detonação, informa o comando americano. Mais cedo, um policial iraquiano, tenente Mohammed Ahmed, havia dito que três iraquianos tinham sido mortos a tiros por soldados dos EUA, após uma explosão no bairro de Yarmuk. A capitã Angela Bowman, porta-voz militar dos EUA, nega o incidente. Mossul, a 360 km de Bagdá, assiste a uma ampliação da violência rebelde nas últimas semanas. A cidade já foi uma das mais pacíficas do Iraque no pós-guerra.